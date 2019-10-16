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تعليق ناري من محمد فراج على دوره فى فيلم الممر.. فيديو

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 12:08 ص
الفنان محمد فراج
الفنان محمد فراج
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البهى عمرو
قال الفنان محمد فراج، إنه سعيد بالمشاركة فى فيلم الممر، موضحًا أن دوره فى فيلم الممر مختلف عن أي دور أداه به من قبل.

وأضاف محمد فراج، خلال حواره برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على قناة دي إم سي، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، أن الجميع فى فيلم الممر كانوا على قدر المسئولية، وظهر الفيلم بشكل جميل.

وأشار محمد فراج، إلى أن الفيلم وموضوعه عن حرب الاستنزاف، مكتوب ومرسوم على الورق، وأوضح أن المخرج شريف عرفة من المتميزين جدا، وسعيد بالمشاركة معه.
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