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تعليم

الخميس.. آخر موعد للتقدم للمسابقة الدولية للأمن السيبراني بحاسبات عين شمس

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 04:43 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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كريم ناصر - ياسمين سامى
تستضيف كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس لأول مرة بمصر المسابقة الدولية للأمن السيبرانى Kaspersky SECUR’IT CUP’19 والتى تقام بمشاركة Evgeniya Russkikh مديرة البرامج التعليمية بشركة kaspersky العالمية وذلك يوم الثلاثاء الموافق 29 من اكتوبر الجارى بقاعة السمينار - الدور الاول بمقر الكلية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا. 

وتهدف المسابقة إلى تشجيع الطلاب على عرض أفكار مشاريع جديدة لتحسين تكنولوجيا الأمن السيبرانى فى ثلاثة مجالات وهي:
الأمن المالى، تعلم الآلة، امن السيارات.

كما تقدم الشركة جوائز نقدية مجزية حيث يحصل الفريق الأول على جائزة قدرها 1500$ والفريق الثاني علي جائزة قدرها 500$
كما تقدم للفائزين الثلاث الاوائل فرصة دخول مجانى لاكاديميتها التعليمية. 

جدير بالذكر أن المسابقة مفتوحة لجميع طلاب الجامعات المصريه الحكوميه والخاصه بشرط الا يزيد سن المتقدم على 26 سنة. 

يمكن التسجيل للمسابقة بشكل فردي او فى فريق من 2-3 طلاب.

للتسجيل يرجى تجهيز عنوان للمشروع، توصيف تفصيلي عن المشروع، ما مدى أهمية المشروع المقدم. لابد ان يكون المشروع موجها لواحدة من ال 3 مجالات السابق ذكرهم.

يتم تسجيل المشروع على موقع التقديم قبل يوم الخميس الموافق 17 من أكتوبر 2019 الساعه 11 م. 

ويتم التسجيل عبر الرابط الآتى: https://www.facebook.com/events/1181072248750489/?ti=as

سوف يتم ارسال بريد الكترونى للمشاريع التي تم اختيارها لتقوم بتقديم الفكرة فى شكل عرض الكترونى 
Presentation (in English) باللغه الانجليزيه امام لجنة التحكيم يوم المسابقة. 
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