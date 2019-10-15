اخبار الرياضة..عبدالله السعيد يتحدث عن الأهلي..قرار عاجل بخصوص موعد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي:- تحدث عبد الله السعيد قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ولاعب الأهلي السابق، عن كواليس أيامه الأولى بعد انضمامه إلي القلعة الحمراء، ولعبه في مركز غير مركزه.- بدأ مسئولو اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة في دراسة كيفية تخطي عقبة مباراة القمة التي تجمع بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، في موعدها المحدد يوم السبت المقبل.- علق خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، ومقدم برنامج الزمالك اليوم، عبر قناة الحدث، على التقارير، التي خرجت خلال الساعات القليلة الماضية، بنية تأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك، في الجولة الرابعة من عمر الدوري الممتاز.- قام الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي بقيادة الصربي ميتشو بتصعيد الثلاثي أحمد عيد، محمد طارق، حسام عبدالمجيد من قطاع الناشئين بالنادي، للمشاركة في التدريبات الجماعية والمقامة حاليًا على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.