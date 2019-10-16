اخبار البرلمان.. بشرى بشأن صرف الـ5 علاوات لأصحاب المعاشات.. وتنسيقية الاحزاب:حق مصر في النيل أمن قومي

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار المهمة على مدار يوم الثلاثاء 15 أكتوبر، تختص بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نستعرضها فيما يلي:
بشرى خير قريبا .. البرلمان يناقش صرف الـ5 علاوات لأصحاب المعاشات الصادر بها حكم قضائي
يحدد مجلس النواب خلال جلساته التي تبدأ الأحد المقبل 20 أكتوبر برئاسة الدكتور على عبدالعال موعدًا لمناقشة 26 طلب مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة مقدمة من النواب، أهمها بشأن صرف الخمس علاوات لأصحاب المعاشات الصادر بها حكم قضائي.
أهمها أسعار المياه .. البرلمان يحاصر وزير الاسكان بـ 33 طلب إحاطة
تشهد الجلسة العامة البرلمان الثلاثاء المقبل برئاسة الدكتور على عبد العال، نظر33 طلبات إحاطة وأسئلة وطلب مناقشة عامة موجهه إلى الدكتورمصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وفد تنسيقية الأحزاب خلال مؤتمر سد النهضة: حق مصر في النيل أمن قومي
شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم في مؤتمر "سد النهضة بين فرض الأمر الواقع ومتطلبات الأمن القومي" الذي نظمه المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، بمشاركة مجموعة من الخبراء المصريين في أزمة سد النهضة.
مفاجأة.. شحنات مخدرات وأسلحة تصل الموانئ بأسماء وهمية
ناقشت لجنة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الجمارك، في ثالث جلسات الاستماع بحضور ممثلي أكثر من 20 وزارة وجهة وهيئة حكومية وجمعيات رجال الأعمال والاتحادات والغرف.
بلغوا الشرطة فورا.. برلماني يوجه رسالة للمصريين بعد واقعة المدرسة المتطرفة بـ أكتوبر
علق سمير البطيخي، عضو مجلس النواب، على وجود مدرسة يطلق عليها المدرسة السورية في مدينة 6 من أكتوبر المتهمة بتعليم الأطفال أفكارًا متطرفة، التي نفت وزارة التربية والتعليم تبعيتها للوزارة، قائلا: "الاخوة السوريين مرحب بهم في مصر ولكن بعيدا عن التطرف والإرهاب".
بشرى للمواطنين .. تعديلات تشريعية جديدة لتيسير إجراءات التصالح فى مخالفات البناء
وافقت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عماد سعد حمودة على تعديل القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن "التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها" وأبرزها منح رئيس مجلس الوزراء حق مد فترة تقديم طلبات التصالح ( لا تجاوز 6 أشهر ) وفقا لما يراه.
البعض سيعلن إفلاسه.. اعتراض برلمانى على قرار فرض رسوم على واردات الحديد
حذر النائب محمد بدوي دسوقي عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، من الآثار السلبية لقرار وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم نهائية على واردات حديد التسليح وخام البليت، موضحا أن هذا القرار سوف يؤثر بشكل كبير على أسعار الحديد فى مصر مما ينعكس بشكل مباشر على قطاع التشييد والبناء ويعوق التنمية.
أول تحرك من البرلمان ضد قيادة محمد رمضان لـ طائرة
انتقدت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ما نشره الفنان محمد رمضان، وهو يستعرض قيادته لطائرة محملة بالركاب، قائلة: " فعل مستهتر يؤدي بحياة المواطنين، ويظهر صورة سلبية عن مصر".
فى ظل وجود رفض برلماني.. هل تتراجع الحكومة عن إلغاء تراخيص التوك توك؟
ذهبت الحكومة إلى اتجاه من شأنه استبدال التوك توك بسيارات الـ ميني فان، والحديث عن إلغاء ترخيص التوك توك خلال الفترة المقبلة، ووضع نص بـ قانون المرور الجديد يفيد باختفائه، بعد أن وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالبدء في برنامج لـ استبدال وإحلال التوك توك بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل ميني فان، تعمل بالغاز الطبيعي، على أن تتبنى وزارة المالية، والجهات المعنية، تنفيذ هذا البرنامج، مثلما تم سابقًا في استبدال سيارات التاكسي القديمة، ليحل محلها التاكسي الأبيض.
بشرى خير قريبا .. البرلمان يناقش صرف الـ5 علاوات لأصحاب المعاشات الصادر بها حكم قضائي
يحدد مجلس النواب خلال جلساته التي تبدأ الأحد المقبل 20 أكتوبر برئاسة الدكتور على عبدالعال موعدًا لمناقشة 26 طلب مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة مقدمة من النواب، أهمها بشأن صرف الخمس علاوات لأصحاب المعاشات الصادر بها حكم قضائي.
أهمها أسعار المياه .. البرلمان يحاصر وزير الاسكان بـ 33 طلب إحاطة
تشهد الجلسة العامة البرلمان الثلاثاء المقبل برئاسة الدكتور على عبد العال، نظر33 طلبات إحاطة وأسئلة وطلب مناقشة عامة موجهه إلى الدكتورمصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وفد تنسيقية الأحزاب خلال مؤتمر سد النهضة: حق مصر في النيل أمن قومي
شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم في مؤتمر "سد النهضة بين فرض الأمر الواقع ومتطلبات الأمن القومي" الذي نظمه المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، بمشاركة مجموعة من الخبراء المصريين في أزمة سد النهضة.
مفاجأة.. شحنات مخدرات وأسلحة تصل الموانئ بأسماء وهمية
ناقشت لجنة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الجمارك، في ثالث جلسات الاستماع بحضور ممثلي أكثر من 20 وزارة وجهة وهيئة حكومية وجمعيات رجال الأعمال والاتحادات والغرف.
بلغوا الشرطة فورا.. برلماني يوجه رسالة للمصريين بعد واقعة المدرسة المتطرفة بـ أكتوبر
علق سمير البطيخي، عضو مجلس النواب، على وجود مدرسة يطلق عليها المدرسة السورية في مدينة 6 من أكتوبر المتهمة بتعليم الأطفال أفكارًا متطرفة، التي نفت وزارة التربية والتعليم تبعيتها للوزارة، قائلا: "الاخوة السوريين مرحب بهم في مصر ولكن بعيدا عن التطرف والإرهاب".
بشرى للمواطنين .. تعديلات تشريعية جديدة لتيسير إجراءات التصالح فى مخالفات البناء
وافقت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عماد سعد حمودة على تعديل القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن "التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها" وأبرزها منح رئيس مجلس الوزراء حق مد فترة تقديم طلبات التصالح ( لا تجاوز 6 أشهر ) وفقا لما يراه.
البعض سيعلن إفلاسه.. اعتراض برلمانى على قرار فرض رسوم على واردات الحديد
حذر النائب محمد بدوي دسوقي عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، من الآثار السلبية لقرار وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم نهائية على واردات حديد التسليح وخام البليت، موضحا أن هذا القرار سوف يؤثر بشكل كبير على أسعار الحديد فى مصر مما ينعكس بشكل مباشر على قطاع التشييد والبناء ويعوق التنمية.
أول تحرك من البرلمان ضد قيادة محمد رمضان لـ طائرة
انتقدت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ما نشره الفنان محمد رمضان، وهو يستعرض قيادته لطائرة محملة بالركاب، قائلة: " فعل مستهتر يؤدي بحياة المواطنين، ويظهر صورة سلبية عن مصر".
فى ظل وجود رفض برلماني.. هل تتراجع الحكومة عن إلغاء تراخيص التوك توك؟
ذهبت الحكومة إلى اتجاه من شأنه استبدال التوك توك بسيارات الـ ميني فان، والحديث عن إلغاء ترخيص التوك توك خلال الفترة المقبلة، ووضع نص بـ قانون المرور الجديد يفيد باختفائه، بعد أن وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالبدء في برنامج لـ استبدال وإحلال التوك توك بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل ميني فان، تعمل بالغاز الطبيعي، على أن تتبنى وزارة المالية، والجهات المعنية، تنفيذ هذا البرنامج، مثلما تم سابقًا في استبدال سيارات التاكسي القديمة، ليحل محلها التاكسي الأبيض.