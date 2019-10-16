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محافظات

اكتشاف أثري جديد في جبانة العساسيف.. شاهد

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 07:25 ص
اكتشاف أثري جديد
اكتشاف أثري جديد بـ جبانة العساسيف
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شمس يونس
تشهد منطقة العساسيف الأثرية غرب مدينة الأقصر، اكتشافا أثريا جديدا، من المقرر الإعلان عنه رسميا يوم السبت المقبل لينضم إلى قائمة الاكتشافات الحديثة بعد عثور البعثة المصرية على توابيت ملونة ومومياوات بالمنطقة.

ومنطقة العساسيف، تقع بالقرب من معبد الملكة حتشبسوت بنحو 300 متر، جنوب منطقة ذراع أبو النجا، وشمال دير المدينة، وتحتوي على العديد من المقابر الأثرية المكتشفة وغير المكتشفة حتى الآن، والمقابر المكتشفة بها ترجع إلى الأسر 18 و 25 و 26 ، والتي تغطي الفترة تقريبًا من 1550 إلى 525 قبل الميلاد.

وتفقد وزير الدولة لشئون الآثار الدكتور خالد العنانى يرافقه الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار،أمس الثلاثاء" أعمال البعثة الأثرية التابعة لوزارة الآثار بجبانة العساسيف بالبر الغربى والتى نجحت أمس الأول فى كشف النقاب عن خبيئة ضخمة لعدة توابيت آدمية ملونة وسيتم الإعلان عن تفاصيلها صباح السبت المقبل في مؤتمر صحفي بغرب الأقصر.

ويعد هذا الكشف من أضخم وأهم الاكتشافات التى تم الإعلان عنها خلال الأعوام القليلة الماضية حيث أنه يضم حتى الآن أكثر من 20 تابوتا خشبيا آدميا ملونا وما زالت كلها مغلقة وفى حالة متميزة من الحفظ والألوان والنقوش كاملة.

وجرى الكشف عن التوابيت فى الوضع الذى تركها عليه المصرى القديم حيث تم العثور عليها مجمعة فى خبيئة ذات مستويين الواحد فوق الآخر.
اكتشاف أثري جديد في جبانة العساسيف.. شاهد
اكتشاف أثري جديد في جبانة العساسيف.. شاهد
اكتشاف أثري جديد في جبانة العساسيف.. شاهد
اكتشاف أثري جديد في جبانة العساسيف.. شاهد
اكتشاف أثري جديد في جبانة العساسيف.. شاهد
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