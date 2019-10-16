اتصدمت في شخصيات.. هالة صدقي: قابلت مشاكل كثيرة في أي مشروع بسبب اسمي.. فيديو

قالت الفنانة هالة صدقي، إنها خريجة كلية آداب قسم التاريخ وكان من الممكن أن يتم تعيينها كـ معيدة في الكلية، مضيفة:" أنا بحب التمثيل وده هوايتي".





وأضافت هالة صدقي في حوارها مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج " قهوة اشرف المذاع على قناة " الحياة"، :" فكرت في مشاريع بجانب التمثيل ولكن كوني سيدة ممكن تكون عقبة ولا تساعد في إتمام المشروع".





وتابعت هالة صدقي:" قابلت مشاكل كثيرة بسبب اسمي في أي مشروع أسعى إلى تنفيذه واتصدمت في شخصيات كتير".



