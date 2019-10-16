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توك شو

اتصدمت في شخصيات.. هالة صدقي: قابلت مشاكل كثيرة في أي مشروع بسبب اسمي.. فيديو

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 07:29 ص
هالة صدقي
هالة صدقي
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هاني حسين
قالت الفنانة هالة صدقي، إنها خريجة كلية آداب قسم التاريخ وكان من الممكن أن يتم تعيينها كـ معيدة في الكلية، مضيفة:" أنا بحب التمثيل وده هوايتي".

وأضافت هالة صدقي في حوارها مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج " قهوة اشرف المذاع على قناة " الحياة"، :" فكرت في مشاريع بجانب التمثيل ولكن كوني سيدة ممكن تكون عقبة ولا تساعد في إتمام المشروع".

وتابعت هالة صدقي:" قابلت مشاكل كثيرة بسبب اسمي في أي مشروع أسعى إلى تنفيذه واتصدمت في شخصيات كتير".

وأكملت هالة صدقي:" أنا سباحة ماهرة وأمارس رياضة السباحة بشكل يومي لمدة ساعة في اليوم، وذلك لأن السباحة تسحب كل الطاقة السلبية التي أعاني منها".
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