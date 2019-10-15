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رياضة

اخبار الاهلي اليوم .. تأجيل مباراة القمة رسميًا..عبدالله السعيد يتحدث عن الأهلي

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 11:51 م
أحمد هاني
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الاثنين 15 أكتوبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي .. وجاءت كالتالي:

عبدالله السعيد يتحدث عن الأهلي.. شاهد ماذا قال؟

- تحدث عبد الله السعيد قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ولاعب الأهلي السابق، عن كواليس أيامه الأولى بعد انضمامه إلي القلعة الحمراء، ولعبه في مركز غير مركزه.

هدفان وأسيست فى الدوري.. حسين الشحات نسر الأهلي خلال شهر سبتمبر

- حصل حسين الشحات صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، على لقب نسر شهر سبتبمر فى القلعة الحمراء، بعد الأداء المميز الذى قدمه اللاعب مع المارد الأحمر فى الفترة الأخيرة.

قلوبنا معكم: رسالة تعاطف من الأهلي للشعب اللبناني بسبب حرائق الغابات.. شاهد

- تضامن النادي الأهلي المصري مع الشعب اللبناني جراء الحرائق التي تتعرض لها دولة لبنان، والتي امتدت إلى آلاف الأمتار بمئات المناطق المتفرقة وصولا إلى منازل الأهالي.

خالد الغندور يكشف موعد مباراة القمة 119

- علق خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، ومقدم برنامج الزمالك اليوم، عبر قناة الحدث، على التقارير، التي خرجت خلال الساعات القليلة الماضية، بنية تأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك، في الجولة الرابعة من عمر الدوري الممتاز.

لدواع أمنية .. رسميا تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

- قرر الاتحاد المصري لكره القدم تأجيل مباراة الأهلي والزمالك، التي كان مقررا اقامتها يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعه لمسابقه الدوري الممتاز علي ضوء تلقي الاتحاد تعليمات أمنية في هذا الشأن، وسوف يحدد موعد جديد للمباراة في وقت لاحق.

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