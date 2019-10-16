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رياضة

هاني حتحوت يطالب بمحاسبة المسئول عن الاحتقان بين الأهلي والزمالك.. فيديو

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 01:30 ص
هاني حتحوت
هاني حتحوت
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محمد رشاد
طالب الإعلامي هاني حتحوت، بضرورة محاسبة من أحدث الاحتقان بين الأهلي والزمالك، مشيرًا إلى أن اتحاد الكرة يقع عليه مسئولية التسبب في حالة الجدل حول مباراة الأهلي والزمالك.

وأضاف «حتحوت»، ببرنامج «الماتش»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أنه لا يمكن أن يستضيف ستاد برج العرب جميع المباريات، حتى لا يتم فتح باب الجدال من جانب جميع فرق الدوري، مشيرًا إلى أن اتحاد الكرة وعد بتلافي مشكلات الماضي وهو الأمر الذي لم يتحقق.

وأكد أن أزمة تحديد موعد مباراة الأهلي والزمالك لا تليق، وكان يجب التنسيق بشكل أفضل من جانب اتحاد الكرة.
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