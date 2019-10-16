الرسم جسر ثقافة وصداقة بين المصريين والهنود

زار 12 فنانا هنديا المتحف الإسلامي، وذلك للمشاركة في فعاليات يقيمها مركز مولانا آزاد الثقافي الهندي، بمناسبة مرور 25 عاما على إطلاق المركز التابع للسفارة لمسابقة "لمحات من الهند".



وشارك الفنانون الهنود في ورشة عمل تم تنظيمها وشهدت حضور ومشاركة حوالي 50 طالبا من الفائزين بمسابقة الرسم لمحات من الهند 2018.



وخلال الورشة، قام الفنانون الهنود بتعليم الطلاب المصريين أسس الرسم وأهم سماته وكيف يحسنون من مستواهم ويقومون بتنمية مواهبهم.



وأظهر التلاميذ والأطفال تجاوبًا كبيرا مع الفنانون الهنود، والذين كانوا حريصين علي نقل خبراتهم للأطفال بشكل مبسط، وقد ساد جو من الود والترحيب بين الأطفال المصريين والفنانين الهنود.



يذكر أن مسابقة الرسم السنوية لمحات من الهند أقيمت على مدار الـ24 عاما ماضية، وفي العام الماضي تم تنظيم المسابقة في 19 محافظة مصرية وشارك فيها أكثر من 14 ألف طالب، ويجري حاليًا الاستعداد لإقامة مسابقة لمحات من الهند 2019