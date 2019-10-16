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سيارات

حقيقة نقل سوق السيارات المستعمل في مدينة نصر

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 02:00 م
صدى البلد
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كريم عاطف
رغم الإعلان لأكثر من مرة في السنوات السابقة عن نقل سوق السيارات المستعملة في مدينة نصر الي مكان جديد والإعلان عن أكثر من مكان للسوق آخرها مكان في طريق العين السخنة يتحول الي مدينة سيارات سواء لتجار السيارات الجديدة او المستعملة.

ولكن لم يتحقق أي شيء الي الآن فيما قال مدير سوق السيارات المستعملة ان خطة نقل سوق السيارات في مدينة نصر توقفت ولم يتم الاعلان عن أي إجراء جديد فيها. 

وقال مدير سوق السيارات المستعملة إن السوق المقترح في طريق القطامية العين السخنة تم وقف العمل علي تنفيذ فكرته حيث تم التأكد من ان موقعه الجديد سيكون مشكلة وعقبة أمام أحد المحاور المرورية جار العمل عليها.

فقامت محافظة القاهرة بوقف الفكرة ، فيما يظل بذلك سوق السيارات المستعملة في مدينة نصر السوق الوحيد المتاح في ظل غلق سوق المعادي.
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