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توك شو

محسن عادل يوضح كيفية تعامل صندوق النقد الدولي مع الدول الموقعة اتفاقات.. فيديو

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 12:18 ص
اقتصاد
اقتصاد
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قسم التوك شو
قال محسن عادل، الرئيس التنفيذي لـ الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن صندوق النقد الدولي يعمل مع الدول الموقع معها اتفاقيات مثل مصر علي ثلاثة اتفاقيات اولهم اتفاقية تمويل وثانيهما مراجعة البرنامج الإصلاحي بمثابة دراسة الجدوى وثالثهما تقديم استشارات.

وأوضح محسن عادل، خلال لقائه ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع علي قناة "دي ام سي" أن الصندوق أصدر 4 تقارير مراجعة منذ بداية البرنامج في ديسمبر 2016 حتى الآن وكان يتحدث فيه عن رؤيته المستوى الاقتصادي المصري وتطورات البرنامج الإصلاحي الاقتصادي المصري.

وأضاف الرئيس التنفيذي لـ الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر تقدمت بشكل كبير في ارتفاع مؤشرات الإصلاح الاقتصادي وأن صندوق النقد الدولي يري أن مصر لن تستطيع أن تكمل البرنامج الإصلاحي الاقتصادي لعدة أسباب منها أن الصندوق لم يأخذ في اعتباره الأثر في المشروعات القومية ولم يهتم بها وثانيهما أن الصندوق كان لديه انطباع أن مصر لن تستطيع أن تكمل هذا البرنامج الإصلاحي إلى النهاية.

وتابع محسن عادل، أن أهم هذه الأسباب أن الاقتصاديات الناشئة سيحدث فيها نوع من الضغط الشعبي لما يحدث من تغيرات سعرية ولكن ما حدث أن الشعب كان هو البطل في البرنامج الإصلاحي وهو من تحمل عواقب هذا البرنامج.
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