مين أحلى؟.. شاهد جوهرة تتألق برفقة مايا دياب

نشرت الفنانة الاستعراضية جوهرة صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة أنيقة وجذابة برفقة مايا دياب.



وأطلت بـ بدي أبيض لامع، ووضعت ميكب بالوان الترابية المناسبة لبشرتها البرونزية وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا وايلاينر، مع أحمر شفاه باللون الكاشمير.



ولم تتكلف في اقتناء الإكسسورات واكتف بعقد وسلسلة رقيقة لإكمال إطلالتها، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة فتركت شعرها منسدلاً على كتفيها.



ولاقت الصورة إعجاب متابعيها وعلق أحد المتابعين قائلاً: "أحلى من بعض"، وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها ....