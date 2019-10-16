بـ 5 طرق.. الحق نزلات البرد في أولها

يستقبل البشر فصلي الخريف والشتاء بالزكام والسعال ونزلات البرد الشديدة، الفصلين الأكثر برودة ويحملان تقلبات جوية، ورغم الأدوية الكثيرة التي تعالج نزلات البرد إلا أنها لا تقضي على النزلات تمامًا.





ويوضح الخبيران الدكتور روس بيري والدكتورة إيما ديربيشاير، أخصائية التغذية، في خدمة معلومات الصحة والغذاء، 5 طرق لمساعدة للحماية من تلك النزلات، وفقًا لصحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





1- تناول الشوربة





تقول "ديربيشاير" إنه يجب علينا تناول أنواع الشوربة الصحية واليخنات (طواجن اللحوم) المليئة بالخضار، وعدم الوقوع في فخ الحلوى، فتناول الأطعمة الدافئة يساعد في تدفئة جسدك، كما يمكن للفلفل الحار أن يحميك عن طريق تحفيز عملية البناء بالجسم.





وأوضح أن وضع تلك المكونات في الحساء واليخنات يمكن أن يكون طريقة صحية لتدفئتك بدلًا من الذهاب إلى الحلويات.





2- الحصول على أقراص فيتامين د





مع اقتراب فصل الشتاء ، تقول دربيشير إنه من المهم تناول مكمل فيتامين (د). وجدت دراسة أن نقص فيتامين د مرتبط بمزيد من الالتهابات.





وأوضح أننا لا نحصل على ما يكفي من أشعة الشمس، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يجلسون في المكاتب طوال اليوم، ويرتبطون بمكتبهم، فقد توفر الحبوب والحليب أيضًا المزيد من فيتامين د.





3- تناول قشر الليمون





يعتبر الليمون مصدرا ممتازا لفيتامين سي، المعزز للمناعة، لذلك ينصح الدكتور بيري بإضافة قشر للأطباق للحصول على دفعة إضافية.





فليست البرتقال وفاكهة الكريب فروت عالية في فيتامين C ولكنها أكثر متعة للأكل، شرب الماء الساخن مع الليمون كل صباح هو وسيلة جيدة للحصول على جرعة مبكرة من فيتامين C دون الحاجة إلى تناول ليمون حقيقي .

كما ينصح بتناول اللفت والفاكهة الكيوي فهم يعززون المناعة بشكل جيد.





4- المشي كل يوم





يقول الدكتور بيري إن التمرينات البسيطة هي وسيلة ممتازة لتعزيز مناعتك،لذلك حاول أن تمارس الرياضة بانتظام، حيث يمكنك الخروج كل يوم من أجل المشي لمدة 15 دقيقة لتعزيز الدورة الدموية، كذلك فائدة كبيرة للمناعة وصحة القلب والأوعية الدموية'





5- النوم جيدًا



