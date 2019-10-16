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أخبار العالم

شاهد.. أجراس الكنائس في لبنان تنقذ المواطنين من الحرائق

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 12:51 ص
حرائق لبنان
حرائق لبنان
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شريف سيد
دقّت الكنائس في لبنان الأجراس، وذلك في محاولة لإيقاظ المواطنين، من أجل إنقاذهم من الحرائق التي شهدتها البلاد، ومستمرة منذ ليلة الاثنين.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر شريط فيديو يظهر أجراس الكنائس وهي تدق لإيقاظ المواطنين، وذلك لتنبيه الناس بالهروب واقتراب النيران. 

وكانت فيديوهات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر الدور الذي لعبته المساجد في لبنان، في إنقاذ العديد من الأشخاص، إثر الحرائق التي شهدها لبنان.

وظهر في الفيديوهات المنتشرة مكبرات الصوت للمساجد، تطالب المواطنين الدخول إلى ساحاتها للاحتماء من الحرائق التي ضربت البلاد.

ونفى الجيش اللبناني إجراء تحقيقات تبين من خلالها أن ​الحرائق​ ناتجة عن مواد شديدة الاشتعال تم استخدامها من قبل لبنانيين وأجانب".

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