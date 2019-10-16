نقابة المحامين اليوم.. الإعلان عن موعد اجتماع المجلس لإصدار ضوابط التجديد والقيد.. وبحث إنشاء ناد جديد لنقابة فرعية.. ومناقشة قانون الإدارات القانونية

نقابة المحامين..

اجتماع مجلس المحامين لإصدار ضوابط التجديد والقيد ومراجعة الجداول.. الخميس

.. وعاشور يبحث إنشاء نادٍ جديد لأعضاء النقابة الفرعية بكفر الشيخ

المجلس يناقش تعديل قانون الإدارات القانونية









شهدت نقابة المحامين أمس الثلاثاء، عددا من الأحداث الهامة، كان علي رأسها الإعلان عن إجتماع مجلس المحامين القادم، لتعديل شروط القيد طبقا للتعديلات الجديدة.





ويعقد مجلس نقابة المحامين، بعد غد، الخميس، اجتماعه الدوري الشهري، برئاسة سامح عاشور، النقيب العام، في تمام الساعة الواحدة ظهرا، بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس.





وصرح نقيب المحامين، بأن الاجتماع يهدف لإصدار الضوابط الخاصة بتجديد اشتراك العضوية، والقيد، ومراجعة جداول العضوية، وفقا لتعديلات قانون المحاماة.





يشار إلى أن الجريدة الرسمية، نشرت في 13 أغسطس الماضي قرارًا جمهوريًا بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.





وتناولت التعديلات الجديدة للقانون، وضع الضوابط التي تضمن أن تكون جداول المحامين معبرة عن حقيقة الاشتغال بالمحاماة، وربط أداء الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلي، وأعطاء الحق للنقابة في تنقية جداولها أولًا بأول.





كما عقدت لجنة تعديلات قانون الإدارات القانونية، أمس الثلاثاء، ثاني اجتماعاتها بمقر النقابة العامة للمحامين، وذلك لمناقشة مقترحات تعديل قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973، بحضور يحيي التوني، أمين صندوق النقابة، وعلى الصغير، عضو مجلس النقابة العامة، وممثلين عن محامي الإدارات القانونية على مستوى الجمهورية، بناء على توجيهات سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.





يأتي الاجتماع بتكليف من النقيب العام، تفعيلا لتوصيات لجنة ” تعديل قانون الإدارات القانونية” التي كانت قد انعقدت على هامش أعمال مؤتمر المحامين السنوي، الذي عقد في الفترة من 25 وحتى 28 سبتمبر الماضي، حيث كان النقيب العام قد أعلن خلال مشاركته في اللجنة عن اعتزام النقابة تقديم مشروع القانون للبرلمان خلال دور انعقاد أكتوبر.





وشهد الاجتماع استمرار طرح الاقتراحات لتعديل القانون، والاتفاق على عدد من المقترحات، لصياغتها فى صورة مواد يتم عرضها على النقيب العام، تمهيدا لعرضها على مجلس النواب، لإقرارها خلال دور الانعقاد الحالي.





من جانبه التقى سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، وفد نقابة محامي كفر الشيخ، وذلك لبحث تخصيص أرض وإنشاء نادٍ لمحامي الفرعية.





شهد اللقاء موافقة مبدئية من جانب النقيب العام على مقترح مجلس النقابة الفرعية، بإقامة النادى على الطريق الدولى (كفر الشيخ – المحلة)، معربا عن نيته في القيام بزيارة لمدينة كفر الشيخ ومعاينة المكان.





كما شهد اللقاء إبداء النقيب العام كامل استعداده استجابة لرغبة محامي كفر الشيخ فى إقامة نادٍ يليق بمحامي مصر على أرض كفر الشيخ، ليكون ملتقى لجميع النقابات بالوجه البحرى.



