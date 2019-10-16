حكم تلقين الميت الشهادة وكيفية ذلك؟.. الإفتاء توضح.. فيديو

ذكرت دار الإفتاء، أنه يستحبُّ تلقين المحتضر، الشهادتين، وهو أن يذكر الحاضرٌ عنده قول "لا إله إلا الله"؛ لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ: «لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ» رواه مسلم.





وأضافت الإفتاء في فتوى لها أن الإمام الرملي يقول في "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" (2/ 436): [(وَيُلَقَّنُ) نَدْبًا (الشَّهَادَةَ)، وَهِيَ: لَا إلَهَ إلَّا اللهُ، بِأَنْ يَذْكُرَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ لِيَتَذَكَّرَ، أَوْ يَقُولَ: ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى مُبَارَكٌ، فَنَذْكُرُ اللهَ جَمِيعًا: سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ وَلَا إلَهَ إلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلَا يَأْمُرُهُ بِهَا، وَيَنْبَغِي لِمَنْ عِنْدَهُ ذِكْرُهَا أَيْضًا.





وأوضحت أنه ينبغي على الملقن ألَّا يأمر المحتضر بنطق الشهادة بقوله: "قل لا إله إلا الله"، بل يفعل ما سبق بيانه، وعليه إذا أنطقه الشهادة ألَّا يكرر ذلك عليه إلا إذا نطق بحديثٍ غيره.





هل يجب تلقين الميت بالشهادتين؟ .. قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن تلقين الميت بالشهادتين، ليس واجبًا على من بجواره، بل هو مستحب، ولا يأثم إذا لم يفعله من بجواره.



