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رياضة

حمادة صدقي: البدري قادر على تحقيق إنجازات رائعة مع المنتخب .. فيديو

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 12:14 ص
حسام البدري مدرب
حسام البدري مدرب منتخب مصر
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محمد رشاد
أكد حمادة صدقي، المدير الفني السابق لفريق الجونة، أنه متفائل بمستقبل المنتخب الوطني خلال الفترة الفترة المقبلة مع حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني .

وأشار صدقي في تصريحات لقناة تايم سبورت ، إلي أن البدري قادر على تحقيق الانجازات مع الفراعنة و استعادة المنتخب الوطني لمكانته الطبيعية والصعود إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2021 وكأس العالم 2022.

وأضاف المدرب العام للمنتخب الوطني السابق، أنه لا أحد يتمكن الحكم على الفراعنة مع البدري في مباراة بتسوانا الودية ، مشيرًا إلى أنه يتمني من الجماهير مساندة الجهاز الفني واللاعبين والصبر عليهم .

وكان المنتخب الوطني قد فاز علي بتسوانا بهدف نظيف في المباراة الودية التي جمعتهما مساء أمس علي استاد برج العرب، في أول مهمة لحسام البدري مع الفراعنة .
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