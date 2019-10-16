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أخبار العالم

أردوغان يعلن موعد تسلم المرحلة النهائية من منظومة أس 400 الروسية

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 04:06 ص
منظومة أس 400
منظومة أس 400
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قسم الخارجي
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تسلم بلاده المرحلة النهائية من أنظمة "أس 400" الصاروخية للدفاع الجوي إلى تركيا ستتم في نوفمبر المقبل.

وقال أردوغان وفق ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية: "قالوا لنا لن نعطيكم (أنظمة الباتريوت)، حسنا لا تعطونا، وماذا حدث، اشترينا أنظمة "أس-400".

وأضاف أردوغان: "المرحلة النهائية من التسليم قد تتم في شهر ديسمبر أو حتى في نوفمبر، لم نعد في وضع ميؤوس منه يمكننا شراء كل ما نحتاج إليه".

وكانت الولايات المتحدة قررت عدم تسلم تركيا طائرات أف 35، وذلك عقب شرائها منظومة أس 400 الروسية.
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