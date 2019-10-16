أحمد حسن يسخر من عامر حسين بعد قرار تأجيل القمة 119

سخر أحمد حسن نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، من قرار اتحاد الكرة الذي نص على تأجيل مباراة الأهلي والزمالك التي كان من المقرر لها أن تقام يوم السبت القادم 19-10-2019.





وكتب أحمد حسن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "بعد تأجيل القمة.. الحاج عامر حسين فكرة لا تموت.. إحنا آسفين يا حاج عامر.



