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رياضة

أحمد حسن يسخر من عامر حسين بعد قرار تأجيل القمة 119

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 12:45 ص
احمد حسن
احمد حسن
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عمرو ابوبكر
سخر أحمد حسن نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، من قرار اتحاد الكرة الذي نص على تأجيل مباراة الأهلي والزمالك التي كان من المقرر لها أن تقام يوم السبت القادم 19-10-2019.

وكتب أحمد حسن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "بعد تأجيل القمة.. الحاج عامر حسين فكرة لا تموت.. إحنا آسفين يا حاج عامر. 

جدير بالذكر أن قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة الأهلي والزمالك، التي كان مقررًا إقامتها يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز علي ضوء تلقي الاتحاد تعليمات أمنية في هذا الشأن، وسوف يحدد موعدًا جديدًا للمباراة في وقت لاحق.
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