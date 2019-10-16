هاني رمزي يعلق على تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

علّق هاني رمزي، مدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم السابق، على قرار اتحاد الكرة بتأجيل القمة بين الأهلي والزمالك، والتى كان مقرراً لها يوم السبت المقبل فى إطار مباريات الأسبوع الرابع.





وقال "رمزي" خلال تصريحات تليفزيونية: "لابد من احترام قرار الأمن، الجمهور والمسؤولين أكيد لا يفضلون التأجيل، لكننا كلنا احترامًا للأمن يجب أن نمتثل لهذا القرار".



