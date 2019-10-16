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رياضة

هاني رمزي يعلق على تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 02:30 ص
جانب من مباراة الاهلي
جانب من مباراة الاهلي والزمالك
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محمد رشاد
علّق هاني رمزي، مدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم السابق، على قرار اتحاد الكرة بتأجيل القمة بين الأهلي والزمالك، والتى كان مقرراً لها يوم السبت المقبل فى إطار مباريات الأسبوع الرابع.

وقال "رمزي" خلال تصريحات تليفزيونية: "لابد من احترام قرار الأمن، الجمهور والمسؤولين أكيد لا يفضلون التأجيل، لكننا كلنا احترامًا للأمن يجب أن نمتثل لهذا القرار".

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة الأهلي والزمالك، التي كان مقررًا اقامتها يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز علي ضوء تلقي الاتحاد تعليمات أمنية في هذا الشأن، وسوف يحدد موعدًا جديدًا للمباراة في وقت لاحق.
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