بأربع إطلالات أنيقة كيت ميدلتون تتألق في باكستان.. من الأجمل؟

تمكث الدوقة كيت ميلدتون وزوجها الأمير وليام على مدار الخمس ايام في زيارة رسمية لدولة باكستان، حيث ظهرت كيت ميدلتون بعدة إطلالات مميزة، وقد اقتبست حتى الآن إطلالتها من الزى التقليدي للمرأة الباكستانية، فمن منهم كانت الأجمل؟





اليوم الأول:





وظهرت الدوقة كيت ميدلتون في اليوم الأول يوم الاثنين الموافق 14/10/2019 بفستان طويل باللون البيبي بلو، و بأكمام طويلة، وتحته بنطال من نفس اللون، حيث اقتبست زيها بالكامل من الزي الباكستاني، وقد اختارت حذاء باللون البينك باودر، وهو ما اتبرز من أنوثتها بشكل كبير، ومميز للغاية.





وتركت كيت ميدلتون شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة ناعمة للغاية، وقد تناغمت بشكل كبير مع إطلالتها، فيما اختارت بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث أبرزت جمال عينيها بالآي لاينر، مع اختيار اللون الكشميري كأحمر شفاه.





وأكملت كيت ميدلتون إطلالتها بإختيار قرطين ناعمين باللون الفضي، مع كلاج مناسب لإطلالتها، وهو ما جعل إطلالتها مثالية للغاية.





اليوم الثاني:





وظهرت كيت ميدلتون في اليوم الثاني صباحا، وخلال زيارة مدرسة النموذجية للبنات في إسلام أباد، وقد ارتدت فيزت طويل، باللون الأزرق الزهري، وبأكمام طويلة، وتحته بنطال من نفس اللون، وأختارت طرحة قامت بوضعها على كتفها من نفس اللون، هو ما برز بشكل كبير من اناقتها، وجاذبيتها.





وتركت كيت ميدلتون شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة ناعمة، وتناغمت مع اللسمات البسيطة التي قامت بإختيارها لتبرز من رقة وجمال ملامحها، فقد ابرزت من جمال عينيها بالآي لاينر، مع وضع اللون الكشمري كأحمر شفاه، واكتفت كيت ميدلتون بأن تبرز إطلالتها بارتداء قرطين ناعمين باللون الفضي









واختارت كيت ميدلتون إطلالة مشابهة في نفس اليوم، وخلال زيارة اخرى ارتداء جاكيت اخضر طويل، وبأزرار كبيرة بنفس اللون فيما اختارت اللون ارتداء اللون الأبيض تحته، بالإضافة إلى ارتداء شال باللون الأخضر والذهبي على اكتافها، وحذاء باللون الزيتي الغامق.





ورفعت كيت ميدلتون شعرها إلى الوراء، وقامت بتركه منسدلا على ظهرها، فيما ابرزت جمال ورقة ملامحها ببعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث وضعت الآي لاينر، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه، وأكملت كيت ميدلتون إطلالتها بإختيار قرطين ناعمين باللون الذهبي والاخضر، مع اختيار حقيبة يد صغيرة باللون الأسود.





وفي نفس اليوم حضرت الدوقة كيت ميلدتون مع زوجها وليام عشاء خاص، وفخم، وقد ظهرت كيت ميدلتون في هذه المناسبة بإطلالة انيقة وكلاسيكة، حيث اختارت فستان طويل باللون الأخضر اللامع، وبأكمام طويلة وعليه شال من نفس اللون، مع حذاء باللون الاخضر ايضا.





فيما قامت كيت ميدلتون برفع شعرها إلى الوراء، وقامت بتركه منسدلا على ظهرها، وهو ما ابرز رقة ملامحها، وقامت بإختيار بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث وضعت الآي لاينر، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه، وأكملت كيت ميدلتون إطلالتها بإختيار قرطين ناعمين باللون الذهبي.



