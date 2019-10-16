هاني رمزي: توتر أجيري خلال أمم أفريقيا أحد أسباب الخروج المبكر.. فيديو

قال هاني رمزي، مدرب منتخب مصر السابق، إن مصر لا يوجد فيها وضع خطة طويلة الأجل كما يحدث في ألمانيا بغض النظر عن النتائج، موضحًا أن بطولة افريقيا السابقة كانت على أرضنا ووسط جمهورنا فبالتالي كان من الطبيعي أن يحصد منتخب مصر البطولة، ولكن الاختلافات والتغييرات التي شهدها المنتخب سببت حالة من التوتر.



وأضاف «هاني رمزي» خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أنه يحاول ترتيب أوراقه مرة أخرى بعد تجربة منتخب مصر والخروج من أمم أفريقيا، مشيرًا إلى أن تأجيلات الدوري تسببت في تأخير منتخب مصر قبل بطولة أمم أفريقيا.



وأوضح هاني رمزي أن الاستعداد لبطولة أمم افريقيا لم يكن بالشكل الجيد وأجيري شعر بالتوتر بسبب تغيير طريقة اللعب.