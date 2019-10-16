تحويل الكاوتش إلى عفش.. شاب يبهر أشرف عبد الباقي بـ أفكار إعادة التدوير

قال إبراهيم السيد صاحب مشروع تحويل الكاوتش إلى عفش منزلي، إنه يضع تصميمات للمخلفات الصلبة التي لا تتحلل، وتكون عبئا على البيئة، حيث يقوم بإعادة استخدامها في تصميم الأثاث المنزلي.



وأضاف إبراهيم السيد في حواره مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج " قهوة اشرف " المذاع على قناة " الحياة"، أنه يقوم بتحويل كاوتش السيارات المستعمل إلى أثاث منزلي.



وتابع إبراهيم السيد:" يتم إنشاء الأثاث المنزلي من المخلفات الصلبة مثل الكاوتش والبلاستيك وبراميل الزيت.



وأكمل إبراهيم السيد:" العالم به 14 مليار كاوتش مستعمل وغير مستغل، ويتم حرق الكاوتش مما يسبب أضرارا كثيرة للبيئة، ونحن نعمل على إعادة تدوير تلك المخلفات لاستخدامها في تكوين عفش منزلي".