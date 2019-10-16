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رياضة

طارق حامد يحسم الحديث عن أزمته مع الزمالك

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 01:17 ص
طارق حامد
طارق حامد
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عمرو ابوبكر
قال طارق حامد نجم الزمالك السابق إن علاقته بالأبيض أبدية لن تنتهي حيث إنه عشق القميص الأبيض، ودائما ما تمنى التواجد بين أسوار القلعة البيضاء. 

وأضاف طارق حامد خلال مداخلة هاتفية مع خالد الغندور في برنامج الزمالك اليوم، أن ما كتبه على الحالة اليومية في صفحته الرسمية عبر موقع تبادل الصور انستجرام، لم يكن له علاقة بالزمالك نهائيًا، وعلاقته بالأبيض وبمسئولي القلعة البيضاء ممتازة. 

وأشار طارق حامد إلى انه يستعد في الفترة المقبلة لاستئناف الدوري بقوة، والمشاركة في البطولة الأفريقية، موضحا أن مباراة جينيراسيون هي الاهم، وسنسعى لتحقيق البطولات مع الزمالك هذا الموسم لإسعاد الجماهير.

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