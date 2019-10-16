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حوادث

حبس 4 بلطجية يفرضون الإتاوات على سائقي السرفيس بخط المرج

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 01:01 ص
حبس 4 بلطجية
حبس 4 بلطجية
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عمرو خليفة
أمرت نيابة المرج، بحبس 4 بلطجية 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم، لفرضهم الإتاوات على سائقي السرفيس.

البداية شن ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالاشتراك مع ضباط قسم مباحث المرور، حملة استهدفت موقف سرفيس خط المرج لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 4 عاطلين بحوزتهم 5 آلاف جنيه وتبين قيامهم بفرض الإتاوات على قائدي السيارات الأجرة وتحصلهم منهم على مبالغ مالية إضافية على الرسوم المحددة من قبل محافظة القاهرة "كارته" دون وجه حق.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات نشاطهم المؤثم، جار تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة.
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