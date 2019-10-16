حبس 4 بلطجية يفرضون الإتاوات على سائقي السرفيس بخط المرج

أمرت نيابة المرج، بحبس 4 بلطجية 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم، لفرضهم الإتاوات على سائقي السرفيس.





البداية شن ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالاشتراك مع ضباط قسم مباحث المرور، حملة استهدفت موقف سرفيس خط المرج لضبط كل ما يخل بالأمن العام.





وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 4 عاطلين بحوزتهم 5 آلاف جنيه وتبين قيامهم بفرض الإتاوات على قائدي السيارات الأجرة وتحصلهم منهم على مبالغ مالية إضافية على الرسوم المحددة من قبل محافظة القاهرة "كارته" دون وجه حق.



