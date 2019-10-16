حبس لص سرقة أحذية المصلين بالقاهرة الجديدة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس لص 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بسرقة أحذية المصلين من أمام المساجد بالقاهرة الجديدة.



كانت البلاغات تعددت أمام ضباط مباحث قسم التجمع الأول تفيد بتعرض المصلين لسرقة أحذيتهم.



ومن خلال عمليات الرصد بكاميرات المراقبة تم تحديد المتهم و القي القبض على اللص وتبين انه تخصص في سرقة أحذية المصلين وعثر بحوزته على ٦ أزواج من الأحذية تعرف عليها أصحابها.



كما تبين أن المتهم كان يعمل بسوبر ماركت ويقود سيارة مرخصة باسم زوجته.