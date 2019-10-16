حبس لصين سرقا سيارة شركة سياحة بقصر النيل

أمرت نيابة السيدة زينب، بحبس لصين 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بسرقة سيارة شركة سياحة.





البداية نجاح أجهزة الأمن فى ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بالقاهرة قاما بسرقة سيارة شركة سياحة بعد تخدير السائق، وأمر اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بإحالة المتهمين إلى النيابة للتحقيق.





تبلغ للمقدم أحمد سعيد رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب من سائق بشركة سياحة قرر بأنه حال توقفه بالسيارة قيادته "تابعة للشركة محل عمله" أمام أحد الفنادق بقصر النيل طلب منه شخصان لا يعلم بياناتهما، توصيلهما إلى أحد الأماكن بنطاق محافظة الجيزة، وأثناء سيرهم تظاهر أحدهما بإصابته بحالة إعياء وتوجه بهما إلى إحدى المستشفيات بدائرة القسم، وعند وصولهم قاموا بتخديره عن طريق مشروب يحتوى على مادة مخدرة أفقدته الوعى، وعقب إفاقته اكتشف سرقة السيارة قيادته، والهاتف المحمول الخاص به واتهمهما بسرقته.





على الفور وجه اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بتشكيل فريق بحث ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات تبين صحة الواقعة، وتم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين سبق اتهامهما والحكم عليهما فى 35 قضية متنوعة؛ حيث تم التنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن القليوبية و استهداف المتهمين وضبطهما حال تواجدهما بمسكنهما.



