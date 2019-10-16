حبس مسجل خطر سرق مجوهرات وأموالاً من شقة بـ الخليفة

أمرت نيابة المقطم والخليفة، بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مجوهرات وأموالا من شقة.





البداية تمكن رجال مباحث القاهرة من القبض على أحد العناصر الإجرامية لقيامه بسرقة مجوهرات وأموال من داخل شقة بالخليفة ، وامر اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة .





تبلغ لقسم شرطة الخليفة من أحد المواطنين (مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة (مشغولات ذهبية- مبلغ مالى - جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" - مجموعة من المتعلقات الشخصية) من داخل مسكنه.





من خلال جمع المعلومات والتحريات التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، توصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة دارالسلام، لديه معلومات جنائية مسجلة تم ضبطه.



