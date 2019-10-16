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حوادث

حبس مسجل خطر سرق مجوهرات وأموالاً من شقة بـ الخليفة

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 07:58 ص
حبس مسجل خطر
حبس مسجل خطر
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عمرو خليفة
أمرت نيابة المقطم والخليفة، بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مجوهرات وأموالا من شقة.

البداية تمكن رجال مباحث القاهرة من القبض على أحد العناصر الإجرامية لقيامه بسرقة مجوهرات وأموال من داخل شقة بالخليفة ، وامر اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة .

تبلغ لقسم شرطة الخليفة من أحد المواطنين (مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة (مشغولات ذهبية- مبلغ مالى - جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" - مجموعة من المتعلقات الشخصية) من داخل مسكنه.

من خلال جمع المعلومات والتحريات التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، توصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة دارالسلام، لديه معلومات جنائية مسجلة تم ضبطه.

واعترف المتهم أمام العميد محمد الشرقاوي رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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