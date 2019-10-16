اليوم.. الحكم في إعادة محاكمة متهمين بقضية أحداث المطرية

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، اليوم، حكمها في إعادة محاكمة متهمين اثنين في أحداث العنف التي شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير2015.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمراني، وعضوية المستشارين خالد عوض، وأيمن البابلي، وأمانة سر عمر عاشور.
كانت نيابة شرق القاهرة الكلية أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم فى 25 يناير من عام 2015 وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.