Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تجديد حبس عصابة سرقة السيارات تحت تهديد الأسلحة في السلام

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 08:01 ص
تجديد حبس عصابة سرقة
تجديد حبس عصابة سرقة السيارات
Advertisements
عمرو خليفة
أمر قاضي المعارضات بمحكمة السلام، بتجديد حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامها بسرقة السيارات تحت تهديد الأسلحة.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان بتواجد إحدى السيارات المتروكة بمنطقة تقسيم أمنحتب شارع الأربعين ـ دائرة القسم.

وانتقل الرائد محمد محفوظ الصيرفي، الضابط بوحدة مباحث القسم، وتمكن من تحديد السيارة وصاحبها وتبين أنه سائق باستدعائه قرر بسابقة قيام شخصين " أدلى بأوصافهما التقريبية "، وباستيقافه بدائرة مركز شرطة شبين القناطر/ قليوبية والاستيلاء منه على السيارة ملكه تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء ولاذا بالفرار ، وأنه كان في سبيله لتحرير محضر بالواقعة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بمحيط مكان تواجد السيارة أمكن ضبط عاطلين حال حضورهما لاستقلال السيارة وبحوزتهما بندقية خرطوش و6 طلقات وطبنجة صوت معدلة عيار 9 مم وطبنجة صوت عيار 9 مم وسلاح أبيض " خنجر " و 2 قناع أسود وهاتف محمول.

واعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات كرهًا عن قائديها تحت تهديد الأسلحة المضبوطة بحوزتهما.
Advertisements

ترشيحاتنا

أول تعليق تركي على الاتهامات الأمريكية الموجهة لبنك خلق

وسط الثلوج.. زعيم كوريا الشمالية في فوتوسيشن على حصانه الأبيض.. صور

أول تعليق من مرتضى منصور على تأجيل مباراة الأهلي والزمالك

شاهد.. تعليق جورج وسوف على حرائق لبنان.. فيديو

أحد أبطال فيلم الممر يكشف السبب الرئيسي في تركه لـ النادي الأهلي.. فيديو

بعد تأجيل القمة.. مرتضى منصور يفتح النار على الجنايني والزناتي لهذا السبب

Advertisements

موقف الأهلي النهائي من تأجيل مباراة القمة

بعد تأجيل القمة.. مرتضى منصور يفتح النار على الجنايني والزناتي لهذا السبب

يا خسارة فلوسي.. تعليق ساخر من مرتضى منصور على تأجيل القمة.. فيديو

جماهير الزمالك تتوافد إلى مطار القاهرة لاستقبال بعثة اليد العائدة بـ كأس أفريقيا.. صور

تجدد اشتعال الحرائق في القرنة الحمرا والمطلة بـ لبنان

بـ الجينز المقطع.. ابنة فيفي عبده تشعل الـ سوشيال ميديا

العثور على طفلة عمرها 4 أيام حية داخل قبر.. شاهد ماذا حدث لها

اتصدمت في شخصيات.. هالة صدقي: قابلت مشاكل كثيرة في أي مشروع بسبب اسمي.. فيديو

اخبار الرياضة ليلاً.. موقف الأهلي بشأن تأجيل القمة.. استقبال كوماندوز اليد.. طارق حامد يخرج عن صمته.. رئيس الزمالك يطلق قذائفه

تعرف على حقيقة انفصال أصالة وطارق العريان

هاني رمزي يكشف كواليس اجتماع شوبير وأبو ريدة مع أجيري لإقناعه بتغيير قائمة المنتخب.. فيديو

يخرج عن صمته.. طارق حامد يكشف عن مصيره في الزمالك .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد صورتها مع والدتها.. 20 صورة تكشف أناقة اطلالات ابنة رانيا فريد شوقي

بـ الجينز المقطع.. ابنة فيفي عبده تشعل الـ سوشيال ميديا

اكتشاف أثري جديد في جبانة العساسيف.. شاهد