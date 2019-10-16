تجديد حبس عصابة سرقة السيارات تحت تهديد الأسلحة في السلام

أمر قاضي المعارضات بمحكمة السلام، بتجديد حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامها بسرقة السيارات تحت تهديد الأسلحة.





وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان بتواجد إحدى السيارات المتروكة بمنطقة تقسيم أمنحتب شارع الأربعين ـ دائرة القسم.





وانتقل الرائد محمد محفوظ الصيرفي، الضابط بوحدة مباحث القسم، وتمكن من تحديد السيارة وصاحبها وتبين أنه سائق باستدعائه قرر بسابقة قيام شخصين " أدلى بأوصافهما التقريبية "، وباستيقافه بدائرة مركز شرطة شبين القناطر/ قليوبية والاستيلاء منه على السيارة ملكه تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء ولاذا بالفرار ، وأنه كان في سبيله لتحرير محضر بالواقعة.





وبإعداد الأكمنة اللازمة بمحيط مكان تواجد السيارة أمكن ضبط عاطلين حال حضورهما لاستقلال السيارة وبحوزتهما بندقية خرطوش و6 طلقات وطبنجة صوت معدلة عيار 9 مم وطبنجة صوت عيار 9 مم وسلاح أبيض " خنجر " و 2 قناع أسود وهاتف محمول.



