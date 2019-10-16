محمود عبد المغني يكشف حبه لمصابي متلازمة داون .. شاهد

نشر الفنان محمود عبد المغنى، صورة عبر حسابه على إنستجرام، ظهر فيها مع طفل من مصابي متلازمة داون، مشيراً إلى حبه الشديد لهؤلاء الأطفال.





وعلق الفنان محمود عبد المغنى، على الصورة: «بما أن أكتوبر هو الشهر العالمى للتوعية بمتلازمة داون، لمجرد ان الطفل عنده متلازمة داون، الاشخاص اللي عندهم متلازمة داون بيكون عندهم تأخر معرفى بس تاثيره من ضعيف لمتوسط وده مش بيكون ليه تأثير على نقاط القوة والمواهب اللي عندهم».





وتفاعل متابعو محمود عبد المغنى، مع الصور بشكل كبير، مشيرين من خلال التعليقات إلى إعجابهم الشديد بأخلاقه.





وكانت آخر أعمال محمود عبد المغني الفنية، فيلم «حملة فرعون» المعروض بدور العرض السينمائية خلال الوقت الحالي، ضمن موسم الصيف.





فيلم "حملة فرعون" يشارك فيه النجمان العالميان جان كلود فاندام ومايك تايسون وبطولة عمرو سعد وروبي ومحمود عبد المغني ومحمد لطفي وسوزان نجم الدين ورامز أمير وحمدي الميرغني وإخراج رؤوف عبد العزيز.