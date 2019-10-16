اليوم.. فيلم بين بحرين في دور عرض السينما

تستقبل دور عرض السينما اليوم، فيلم "بين بحرين" بعد مشاركته في العديد من المهرجانات العربية الأجنبية وحصده العديد من الجوائز.





وتدور أحداث الفيلم حول زيارة قصيرة تقوم بها زهرة لبلدتها في إحدى ضواحي القاهرة، حيث تتعرض فيها ابنتها لحادث مأساوي، تسعى زهرة بعده لاستعادة حق ابنتها كما تصر على إكمال تعليمها وتنوير المجتمع من حولها، ويُسلط الفيلم الضوء على القضايا المجتمعية المختلفة التي تواجه النساء، خاصة في المناطق الريفية.





"بين بحرين" بطولة فاطمة عادل، يارا جبران، ثراء جُبيل، محمود فارس، عارفة عبد الرسول، وهو من تأليف الكاتبة مريم نعوم، سيناريو وحوار أماني التونسي، وإخراج أنس طلبة.



