وليد منصور يتعاقد مع روزناما لإدارة حفلات دنيا سمير غانم وبوي باند.. صور

تعاقد المنتج وليد منصور مع شركة روزناما ميوزك على أن تتولي شركة "تالنت دبليوم أم"إدارة كل ما يتعلق بإقامة حفلات النجمة دنيا سمير غانم وفريق "بوي باند" بمصر وخارجها.



وبناء على التعاقد يصبح وليد منصور وشركته " تالنت دبليوم أم" ممثلا ل "دنيا و"بوي باندي" في كل ما يتعلق بادارة وأخرج الحفلات الغنائية لـ دنيا سمير غانم و"بوي باند" بالإضافة إلى الإشراف الفني وتجهيزاتها .



ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيل عدد من الحفلات الضخمة ل دنيا سمير غانم وفريق "بوي باند" خلال الأيام القليلة القادمة.

