رمزي: سلجادو لم يكن له دور مع المنتخب.. وأجيري لم يطالب بالتعاقد معه.. فيديو

أكد هاني رمزي، مدرب منتخب مصر السابق، أم ميشيل سلجادو، لم يكن له دور فعال مع الجهاز الفني لمنتخب مصر.





وقال "رمزي" خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد «سألت أجيري عن دور سلجادو، فأخبرني أنه لم يطلب تواجده بالجهاز»، مضيفاً «أجيري قال أنا جيت لقيت سلجادو».



