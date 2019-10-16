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رياضة

رمزي: سلجادو لم يكن له دور مع المنتخب.. وأجيري لم يطالب بالتعاقد معه.. فيديو

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 04:31 ص
ميشيل سلجادو
ميشيل سلجادو
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محمد رشاد
أكد هاني رمزي، مدرب منتخب مصر السابق، أم ميشيل سلجادو، لم يكن له دور فعال مع الجهاز الفني لمنتخب مصر.

وقال "رمزي" خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد «سألت أجيري عن دور سلجادو، فأخبرني أنه لم يطلب تواجده بالجهاز»، مضيفاً «أجيري قال أنا جيت لقيت سلجادو».

وتابع :«أجيري أخبر سلجادو أنه لم يكون متواجد على دكة الاحتياطي خلال كأس الأمم الأفريقية، بسبب العدد المحدد من الاتحاد الأفريقي»، مشيرا إلى أن سلجادو لم يكن له دور في اختيار القائمة، وكان فقط يمنح خبرته للاعبين خلال التدريبات.
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