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مرأة

بـ إطلالة جذابة.. ياسمين عبد العزيز تشارك متابعيها بصورة عبر إنستجرام

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 08:52 ص
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
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آية التيجي
نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة لها عبر الأستورى الخاص بحسابها على إنستجرام، حيث ظهرت بإطلالة كلاسيكية جريئة، وجذابة للغاية.

وارتدت ياسمين عبد العزيز فستان كت باللون الأبيض، ومخطط بألوان مختلفة، تناسب مع جسدها.

وتركت ياسمين عبد العزيز، شعرها منسدلا عبر كتفيها، بطريقة انسيابية وناعمة، فيما اختارت بعض اللمسات البسيطة من المكياج، فقد أبرزت جمال عينيها بالكحل الأسود، مع وضع اللون الروز كأحمر شفاة.

ولم تتكلف ياسمين عبد العزيز في ارتداء الإكسسورات، واكتفت بالظهور بهذه الإطلالة الجذابة، وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها.
ياسمين عبد العزيز ياسمين عبد العزيز
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