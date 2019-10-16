بـ إطلالة جذابة.. ياسمين عبد العزيز تشارك متابعيها بصورة عبر إنستجرام

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة لها عبر الأستورى الخاص بحسابها على إنستجرام، حيث ظهرت بإطلالة كلاسيكية جريئة، وجذابة للغاية.





وارتدت ياسمين عبد العزيز فستان كت باللون الأبيض، ومخطط بألوان مختلفة، تناسب مع جسدها.





وتركت ياسمين عبد العزيز، شعرها منسدلا عبر كتفيها، بطريقة انسيابية وناعمة، فيما اختارت بعض اللمسات البسيطة من المكياج، فقد أبرزت جمال عينيها بالكحل الأسود، مع وضع اللون الروز كأحمر شفاة.



