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رياضة

هاني رمزي: ما حدث في أمم أفريقيا كارثة.. ولم أتنصل من المسئولية.. فيديو

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 06:33 ص
هاني رمزي
هاني رمزي
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محمد رشاد
قال هاني رمزي، مدرب منتخب مصر السابق، إنه لم يكن مقتنعًا من القائمة التي اختارها خافيير أجيري؛ لخوض كأس الأمم الأفريقية.

وتابع رمزي خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد «لم أكن موافقاً على بعض خيارات القائمة، لكن لم يكن من الصواب أن أعلن ذلك في الإعلام»، مشيرا إلى أنه تواصل أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، وأخبره بعدم اقتناعه بالقائمة، التي ستظلم بعض اللاعبين المستبعدين.

وأضاف «لم أتنصل من المسؤولية في التصريحات الإعلامية، بل قلت أنني مسؤول مسؤولية كاملة عن الكارثة التي حدثت، وأقول حتى الآن أنني مسؤول عن جزء مما حدث»، معلقا «قد أكون تسرعت في توقيت تصريحي برفضي قائمة أجيري بعد الخروج من البطولة مباشرة».
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