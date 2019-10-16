فرصة للدولة.. حسن نصر الله يعلق على حرائق لبنان

قال حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله إن موجة الحرائق التي أصابت لبنان تشكل فرصة للدولة لمعالجة الثغرات، داعيا الدولة والقوى السياسية للتصرف بمسؤولية مع الحدث.





وأشاد نصرالله بالمسئولية الاخلاقية والوطنية والتضامن بين اللبنانيين، محذرا من استغلال ما حصل لإثارة الحساسية المذهبية والطائفية، وفقا لوسائل إعلام محلية.





جاء ذلك خلال كلمة لنصر الله في المجلس العاشورائي المركزي الذي يقيمه حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.



