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أخبار العالم

فرصة للدولة.. حسن نصر الله يعلق على حرائق لبنان

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 06:05 ص
حسن نصر الله
حسن نصر الله
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رحيم يسري
قال حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله إن موجة الحرائق التي أصابت لبنان تشكل فرصة للدولة لمعالجة الثغرات، داعيا الدولة والقوى السياسية للتصرف بمسؤولية مع الحدث.

وأشاد نصرالله بالمسئولية الاخلاقية والوطنية والتضامن بين اللبنانيين، محذرا من استغلال ما حصل لإثارة الحساسية المذهبية والطائفية، وفقا لوسائل إعلام محلية.

جاء ذلك خلال كلمة لنصر الله في المجلس العاشورائي المركزي الذي يقيمه حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وشهد لبنان سلسلة من الحرائق على مدار الساعات الماضية قضت على آلاف الهكتارات من الزروع وجباله الخضراء، وحاصرت بيوت الأهالى وهددت أرواحهم وممتلكاتهم، فيما أكد الدفاع المدني أنه تم حصر نحو 136 حريقًا خلال الساعات الـ 24 الماضية، وتم تدمير أكثر من ثلاثة ملايين شجرة.
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