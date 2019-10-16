22 لاعباً في معسكر سموحة استعداداً لمباراة بيراميدز في الدوري

أعلن حسام حسن المدير الفنى لفريق سموحة عن قائمة اللاعبين الذين اختارهم للدخول فى معسكر مغلق استعدادًا لمباراة بيراميدز المقرّر إقامتها فى الثامنة من مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الـرابعة من مسابقة بطولة الدورى المصرى.



