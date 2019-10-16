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رياضة

22 لاعباً في معسكر سموحة استعداداً لمباراة بيراميدز في الدوري

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 01:43 ص
حسام حسن المدير الفنى
حسام حسن المدير الفنى لفريق سموحة
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عبدالله هشام
أعلن حسام حسن المدير الفنى لفريق سموحة عن قائمة اللاعبين الذين اختارهم للدخول فى معسكر مغلق استعدادًا لمباراة بيراميدز المقرّر إقامتها فى الثامنة من مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الـرابعة من مسابقة بطولة الدورى المصرى. 

وضمت القائمة كلاً من: الهانى سليمان، عمر صلاح، رجب نبيل، كريم يحيى، محمود عزت، أحمد أبو الفتوح، محمد الترهونى، محمد كوفى، محمود حليمو، ابراهيم عبد القوى، شريف رضا، يوسف ديوب، أحمد حمص، أحمد جمال، محمد نادى، إيدى إيمومو، إسلام الفار، إسلام جمال، ناصر ماهر، حسام حسن، أحمد حسن مكى، رونالد وانجا.
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