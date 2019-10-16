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منوعات

خلال حرائق لبنان.. رد فعل مفاجئ من مؤذن مسجد للمسيحيين

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 01:42 ص
حرائق لبنان
حرائق لبنان
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عزة عاطف
خرج سكان لبنان إلى الشوارع في هلع بعد ما طالت بيوتهم الحرائق القوية التي اندلعت في البلاد مؤخرًا، حيث التهمت مساحات واسعة من لبنان مثل منطقة الشوف، الدبية، الدامور، تلال المشرف وعكار وغيرهم.

جاءت الحرائق مثل الفاجعة على سكان لبنان الحبيب فما كان ينقصهم سوى الحرائق لتقضي على الجمال الساحر الذي تتميز به البلاد، وقد تخطى عدد الحرائق الـ104 حرائق في جميع المناطق.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمؤذن ينادي في المسيحيين الذين هربوا من منازلهم في الشوارع خشية النيران، بأن بيت الله يسع كل الأديان، وطلب منهم أن يحتموا في المسجد.

حيث قال في مناداته من خلال مكبرات الصوت الخاصة بالمسجد "إلى أهالي الدبية الكرام مسلمين ومسيحيين.. باب المسجد مفتوح لمن يريد الاحتماء من النيران من العائلات".
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