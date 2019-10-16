هاني رمزي: شعرت بغياب روح البطولة عن اللاعبين في معسكر أمم افريقيا.. فيديو

قال هاني رمزي، مدير منتخب مصر السابق، إنه سيقدم تقريرا لاتحاد الكرة عن كل الأحداث في المنتخب منذ تعيين أجيري مدربًا للفريق حتى رحيله، لافتًا إلى أنه لم يطلب تدريب المنتخب بعد رحيله عن منتخب المحليين.





وأضاف «رمزي» خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن اتحاد الكرة طرح اسمه لتدريب المنتخب الأوليمبي بالفعل لكن أزمة منتخب المحليين أبعدته عن الصورة، موضحًا أنه شعر بأن روح البطولة غائبة عن اللاعبين في معسكر منتخب أمم افريقيا.





وأوضح أن لاعبي المنتخب في أمم أفريقيا كانوا يأخذون الأمور ببساطة وسهولة بشكل زائد عن الحد، موضحًا أنه أبلغ هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد السابق بأنه يشعر بالقلق من الأجواء داخل معسكر المنتخب.



