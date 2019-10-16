هاني رمزي يكشف عن قائمته للاعبي أمم أفريقيا 2019.. فيديو

وقال هاني رمزي خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد «القائمة كانت تشمل 3 حراس مرمى، وأحمد المحمدي، ورجب بكار، وعمر جابر، وباهر المحمدي، ومحمود علاء، وعلي جبر، وأحمد حجازي، وأحمد أيمن منصور، وعبد الله جمعة، وأيمن أشرف، وطارق حامد، ودونجا، ومحمد النني، وتريزيجه، ورمضان صبحي، وعمار حمدي، وعمرو وردة، وعبد الله السعيد، ومروان محسن وأحمد علي ومصطفى محمد، ومحمد صلاح، ووليد سليمان».



وأشار هاني رمزي إلى أن الجهاز الفني لمنتخب مصر، أجمع على اختيار محمد الشناوي، للمشاركة بشكل أساسي.

كشف هاني رمزي، مدرب منتخب مصر السابق، عن قائمة اللاعبين، التي اختارها لخوض أمم أفريقيا، ولم تلقَ قبولاً من خافيير أجيري.