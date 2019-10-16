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رياضة

هاني رمزي يكشف عن قائمته للاعبي أمم أفريقيا 2019.. فيديو

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 07:01 ص
منتخب مصر الأول
منتخب مصر الأول لكرة القدم كان 2019
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محمد رشاد
كشف هاني رمزي، مدرب منتخب مصر السابق، عن قائمة اللاعبين، التي اختارها لخوض أمم أفريقيا، ولم تلقَ قبولاً من خافيير أجيري.

وقال هاني رمزي خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد «القائمة كانت تشمل 3 حراس مرمى، وأحمد المحمدي، ورجب بكار، وعمر جابر، وباهر المحمدي، ومحمود علاء، وعلي جبر، وأحمد حجازي، وأحمد أيمن منصور، وعبد الله جمعة، وأيمن أشرف، وطارق حامد، ودونجا، ومحمد النني، وتريزيجه، ورمضان صبحي، وعمار حمدي، وعمرو وردة، وعبد الله السعيد، ومروان محسن وأحمد علي ومصطفى محمد، ومحمد صلاح، ووليد سليمان».

وأشار هاني رمزي إلى أن الجهاز الفني لمنتخب مصر، أجمع على اختيار محمد الشناوي، للمشاركة بشكل أساسي.
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