أول تعليق من مرتضى منصور على تأجيل مباراة الأهلي والزمالك

قرّر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة الأهلي والزمالك، التي كان مقررًا إقامتها يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز على ضوء تلقي الاتحاد تعليمات أمنية في هذا الشأن، على أن يُحدد موعدًا جديدًا للمباراة في وقت لاحق.





وعلّق مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك عن تأجيل القمة قائلًا: "أنا رجل دولة، وعندما يقول لي الأمن سنؤجل المباراة هضربله تعظيم سلام لأن الأمن يرى ما لا أراه".





وأضاف مرتضي منصور عبر برنامج "الزمالك اليوم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "هناك بعض القرارات التي عليك تقبلها طالما رأى الأمن ذلك".