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فن

شاهد.. تعليق جورج وسوف على حرائق لبنان.. فيديو

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 02:53 ص
حرائق لبنان
حرائق لبنان
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محمد بدران
علّق الفنان جورج وسوف، على الحرائق التي اندلعت في لبنان منذ يومين، والتي أدت إلى وفيات عديدة.

ونشر جورج وسوف، عبر حسابه على إنستجرام، مقطع فيديو، من أغنيته: "لو خيروني ما بين روحي وما بينك .. راح اختارك ولا اختار بالحياة غيرك.. دلوقت أنا بسهر وصار لي زمان.. بقاسي واشتكي من لوعة الحرمان.. قريب اليوم ..قريب اليوم.. فرحة رجوعك يا لبنان".

وأدت الحرائق التي اندلعت في لبنان إلى إخلاء المنازل وإجلاء سكان أكثر من مدينة، وسط تعاطف عربي كبير مع باريس الشرق.

وطرح جورج وسوف مؤخرا، فيديو كليب أغنيته الجديدة "سكت الكلام" عبر قناته على يوتيوب، كلمات ​عاطف يونس​، ألحان ​شاكر الموجى، توزيع ​طونى سابا​، إخراج ​أحمد المنجد​، وظهر فى مشاهد تمثيل الكليب مع سلطان الطرب الفنانين السوريين ​عابد فهد​ و​ميلاد يوسف و​تاتيانا مرعب.

وتدور فكرة كليب "سكت الكلام" فى إطار درامى، حيث لعب عابد فهد دور صديق وسوف.
شاهد.. تعليق جورج وسوف على حرائق لبنان.. فيديو
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