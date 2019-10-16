حد يخض حد كدة.. أفضل صورة لهذا العام وأغرب 19 لقطة

في صورة هي الأقوى في هذا العام، حصل المصور الصيني «يونجكينج باو» على لقب مصور الحياة البرية الأول لعام 2019، حيث التقط صورة لرد فعل مذهل من سنجاب مع ثعلب مفترس.





الصورة التي تحمل مزيج من الفكاهة والرعب في نفس الوقت كانت لثعلب حاول افتراس سنجاب على غرة، وما كان من السنجاب عندما التفت ووجد الثعلب وراؤه إلا أن قفز في رعب وكأنه يقول "حد يخض حد كدة".





التقط يونج تشينج باو من "التبت" الصورة التي عرفت باسم "أرجوك لا تأكلني!" على مروج خضراء في الصين بالتحديد في محمية جبال كيليان الطبيعية، حيث فاز باللقب على 48 ألف مشارك من 100 دولة بحسب "ديلي ميل".





وحصل «كروز إيردمان» على لقب أصغر مصور برية لهذا العام لصورة "حبار الشعاب المرجانية" التي التقطها خلال غوصه ليلًا في مضيق ليمبا بإندونسيا.



