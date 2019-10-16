نجمات السبعينيات والثمانينيات..بوسي شلبي تتألق برفقة ميرفت أمين ونبيلة عبيد

شاركت بوسي شلبي ورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة أنيقة برفقة نجوم الفن والزمن الجميل.





وظهرت بوسي شلبي برفقة الفنانة نبيلة عبيد وسهير رمزي وميرفت أمين وإرتدت فستان باللون الأسود الأنيق ونسقت معه بورتفية.





ولم تتكلف في اقتناء الإكسسورات واكتفت بقرط وخاتم رقيف لإكمال إطلالتها، واعتمدت على إسدال شعرها بطريقة مموجة وجذابة.





ووضعت ميكب بالوان الترابية التي تناسب بشرتها البرونزية وأبرزت جمال عينيها بالرموش الصناعية والماسكرا مع أحمر شفاه باللون الروز الملائم لإطلالتها.