له مذاق خاص.. معلومات صادمة عن الجمبري

للجمبري فوائد عديدة ومذاق خاص ولذيذ لذلك يجب عليك الاهتمام بمأكولات البحر وخاصة الجمبري، والذي كشف موقع bold sky عن فوائدة .
فوائد الجمبري :
- مضاد قوي للأكسدة ما يجعله من مقاومات أنواع السرطان.
- يدعم تكوين خلايا الدم الحمراء مما يساعد على تنشيط الدورة الدموية.
- من الأغذية التى تساعد على فقدان الوزن.
- يعزز من جمال المرأة لأنه يحمى البشرة ويساعد على الوقاية من التجاعيد والشيخوخة.
وإليكم مقادير طريقة عمل الجمبري بقشره:
كيلو جمبري كبير وغير مقشر
2 حبة طماطم مقطعين مكعبات صغيرة
3 حبات فلفل أخضر مقطع مكعبات صغيرة
بصلة مقطعة مكعبات صغيرة
2\1 ملعقة كبيرة من الشطة الحارة
ليمونة مقطعة أربعة قطع
2\1 ملعقة كبيرة من بهارات السمك
4\1 كوب بقدونس مفروم
2 ملعقة صغيرة ملح
ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود المطحون
طريقة عمل الجمبري المقشر:
- نقوم بغسل الجمبري بالماء جيدًا، ومن ثم يتم تصفيته ووضعة فى إناء به ما على نار متوسطة الشعلة مع التحريك المستمر لمدة 5 دقائق.
- عند ملاحظة احمراره، نضع المكونات مع بهارات السمك والملح و الاستمرار فى التحريك.
- نقوم بتدفئة الماء وإضافته فى الإناء ليغطيه بأكمله.
- نترك الإناء على النار لمدة تتراوح بين 15 و 30 دقيقة حتى ينضج جيدًا.