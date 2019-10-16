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مرأة

له مذاق خاص.. معلومات صادمة عن الجمبري

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 03:39 ص
الجمبري
الجمبري
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آلاء حسن
للجمبري فوائد عديدة ومذاق خاص ولذيذ لذلك يجب عليك الاهتمام بمأكولات البحر وخاصة الجمبري، والذي كشف موقع bold sky عن فوائدة .

فوائد الجمبري :

- مضاد قوي للأكسدة ما يجعله من مقاومات أنواع السرطان.

- يدعم تكوين خلايا الدم الحمراء مما يساعد على تنشيط الدورة الدموية.

- من الأغذية التى تساعد على فقدان الوزن.

- يعزز من جمال المرأة لأنه يحمى البشرة ويساعد على الوقاية من التجاعيد والشيخوخة.

وإليكم مقادير طريقة عمل الجمبري بقشره:

كيلو جمبري كبير وغير مقشر
2 حبة طماطم مقطعين مكعبات صغيرة
3 حبات فلفل أخضر مقطع مكعبات صغيرة
بصلة مقطعة مكعبات صغيرة
2\1 ملعقة كبيرة من الشطة الحارة
ليمونة مقطعة أربعة قطع
2\1 ملعقة كبيرة من بهارات السمك
4\1 كوب بقدونس مفروم
2 ملعقة صغيرة ملح
ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود المطحون

طريقة عمل الجمبري المقشر:

- نقوم بغسل الجمبري بالماء جيدًا، ومن ثم يتم تصفيته ووضعة فى إناء به ما على نار متوسطة الشعلة مع التحريك المستمر لمدة 5 دقائق.

- عند ملاحظة احمراره، نضع المكونات مع بهارات السمك والملح و الاستمرار فى التحريك.

- نقوم بتدفئة الماء وإضافته فى الإناء ليغطيه بأكمله.

- نترك الإناء على النار لمدة تتراوح بين 15 و 30 دقيقة حتى ينضج جيدًا.
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