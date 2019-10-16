له مذاق خاص.. معلومات صادمة عن الجمبري

للجمبري فوائد عديدة ومذاق خاص ولذيذ لذلك يجب عليك الاهتمام بمأكولات البحر وخاصة الجمبري، والذي كشف موقع bold sky عن فوائدة .





فوائد الجمبري :





- مضاد قوي للأكسدة ما يجعله من مقاومات أنواع السرطان.





- يدعم تكوين خلايا الدم الحمراء مما يساعد على تنشيط الدورة الدموية.





- من الأغذية التى تساعد على فقدان الوزن.





- يعزز من جمال المرأة لأنه يحمى البشرة ويساعد على الوقاية من التجاعيد والشيخوخة.





وإليكم مقادير طريقة عمل الجمبري بقشره:





كيلو جمبري كبير وغير مقشر

2 حبة طماطم مقطعين مكعبات صغيرة

3 حبات فلفل أخضر مقطع مكعبات صغيرة

بصلة مقطعة مكعبات صغيرة

2\1 ملعقة كبيرة من الشطة الحارة

ليمونة مقطعة أربعة قطع

2\1 ملعقة كبيرة من بهارات السمك

4\1 كوب بقدونس مفروم

2 ملعقة صغيرة ملح

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود المطحون





طريقة عمل الجمبري المقشر:





- نقوم بغسل الجمبري بالماء جيدًا، ومن ثم يتم تصفيته ووضعة فى إناء به ما على نار متوسطة الشعلة مع التحريك المستمر لمدة 5 دقائق.





- عند ملاحظة احمراره ، نضع المكونات مع بهارات السمك والملح و الاستمرار فى التحريك.





- نقوم بتدفئة الماء وإضافته فى الإناء ليغطيه بأكمله.



