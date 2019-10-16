بداية من 1 نوفمبر .. خريطة الأسعار الجديدة لزيارة المواقع والمتاحف الأثرية

تبدأ وزارة الآثار تطبيق الأسعار الجديدة لزيارة المواقع والمتاحف الأثرية بداية من أول نوفمبر المقبل،وذلك تطبيقا لقرار مجلس إدارة المجلس الأعلى للأثار والذي تم اتخاذه في نوفمبر 2018.



وطبقا للأسعار الجديدة،ستكون تذكرة منطقة أثار الهرم للأجنبي 200 جنيه وللطالب الأجنبي 100 جنيه،والمصري 20 جنيها والطالب المصري 5 جنيهات، والهرم الأكبر من الداخل للأجنبي 400 جنيه وللطالب الأجنبي 200 جنيه، والمصري 60 جنيها والطالب المصري 30 جنيها.



وتذكرة الهرم الثاني للأجنبي 100 جنيه وللطالب الأجنبي 50 جنيها والمصري 20 جنيها والطالب المصري 5 جنيهات،والهرم الثالث للأجنبي 100 جنيه وللطالب الأجنبي 50 جنيها والمصري 20 جنيها والطالب المصري 5 جنيهات.



والمتحف المصري بالتحرير نهارا للأجنبي 200 جنيه والطالب الأجنبي 100 جنيه والمصري 20 جنيها والطالب المصري 5 جنيهات، وقاعة المومياوات في المتحف للأجنبي 180 جنيها والطالب الأجنبي 90 جنيها والمصري 40 جنيها والطالب المصري 20 جنيها.



وقلعة صلاح الدين نهارا للأجنبي 180 جنيها والطالب الأجنبي 90 جنيها والمصري 20 جنيها والطالب المصري 5 جنيهات،ومتحف مركب خوفو الأولي في الهرم للأجنبي 100 جنيه وللطالب الأجنبي 50 جنيه والمصري 10 جنيهات والطالب المصري 5 جنيهات.



والمتحف القبطي للأجنبي 100 جنيه والطالب الأجنبي 50 جنيها والمصري 10 جنيهات والطالب المصري 5 جنيهات،ومسجد السلطان حسن والرفاعي للأجنبي 80 جنيها والطالب الأجنبي 40 جنيها.



والمتحف الإسلامي للأجنبي 120 جنيه والطالب الأجنبي 60 جنيه والمصري 10جنيه والطالب المصري 5 جنيه،ومنطقة سقارة للأجنبي 150 جنيه والطالب الأجنبي 75 جنيه والمصري 20 جنيه والطالب المصري 5 جنيه،ومقابر سقارة الجديدة للأجنبي 60 جنيه والطالب الأجنبي 30 جنيه والمصري 10 جنيه والطالب المصري 5 جنيه،والسرابيوم للأجنبي 150 جنيه والطالب الأجنبي 75 جنيه والمصري 20 جنيه والطالب المصري 5 جنيه.



ومقبرة ميروركا بسقارة للأجنبي 80 جنيه والطالب الأجنبي 40 جنيه والمصري 20 والطالب المصري 5 جنيه،والهرم المنحني بدهشور للأجنبي 60 جنيه والطالب الأجنبي 30 جنيه والمصري 10 جنيه والطالب المصري 5 جنيه،وأبو صير للأجنبي 80 جنيه والطالب الأجنبي 40 جنيه،والمصري 10 جنيه والطالب المصري 5 جنيه،وميت رهينة للأجنبي 80 جنيه والطالب الأجنبي 40 جنيه والمصري 10 جنيه والطالب المصري 5 جنيه.



وفي الإسكندرية متحف الإسكندرية القومي الأجنبي 100 جنيه والطالب الأجنبي 50 جنيه والمصري 20 جنيه والطالب المصري 5 جنيه،وأثار مارينا للأجنبي 20 جنيه والطالب الأجنبي 10 جنيه والمصري 10 جنيه والطالب المصري 5 جنيه،ومقابر كوم الشقافة للأجنبي 80 جنيه والطالب الأجنبي 40 جنيه والمصري 20 جنيه والطالب المصري 5 جنيه.



وعمود السواري للأجنبي 80 جنيه والطالب الأجنبي 40 جنيه والمصري 20 جنيه والطالب المصري 5 جنيه،ومقابر مصطفي كامل للأجنبي 40 جنيه والطالب الأجنبي 20 جنيه والمصري 10 جنيه والطالب المصري 5 جنيه،والشاطبي للأجنبي 40 جنيه والطالب الأجنبي 20 جنيه والمصري 10 جنيه والطالب المصري 5 جنيه،والأنفوشي للأجنبي 40 جنيه والطالب الأجنبي 20 جنيه والمصري 10 جنيه والطالب المصري 5 جنيه،وقلعة قايتباي نهارا للأجنبي 60 جنيه والطالب الأجنبي 30 جنيه والمصري 20 جنيه والطالب المصري 5 جنيه.



وفي الأقصر معبد الكرنك والمتحف المفتوح للأجنبي 200 جنيه والطالب الأجنبي 100 جنيه والمصري 20 جنيه والطالب المصري 5 جنيه،ومعبد الأٌقصر للأجنبي 160 جنيه والطالب الأجنبي 80 جنيه والمصري 20 جنيه والطالب المصري 5 جنيه.



ومتحف الأقصر للأجنبي 140 جنيه والطالب الأجنبي 70 جنيه والمصري 20 جنيه والطالب المصري 5 جنيه،ومتحف التحنيط للأجنبي 100 جنيه وللطالب الأجنبي 50 جنيه والمصري 20 جنيه وللطالب المصري 5 جنيه.



ووادي الملوك"3 مقابر"للأجنبي 240 جنيه والطالب الأجنبي 120جنيه والمصري 20 جنيه والطالب المصري 10جنيه،ومقبرة أي"وادي القرود"للأجنبي 60 جنيه والطالب الأجنبي 30 جنيه والمصري 20 جنيه والطالب المصري 10 جنيه،ومقبرة توت عنخ أمون للأجنبي 300 جنيه والطالب الأجنبي 150 جنيه والمصري 40 جنيه والطالب المصري 20 جنيه.



ومقبرة نفرتاري للأجنبي 1400 جنيه والطالب الأجنبي أيضًا 1400جنيه،والدير البحري"حتشبسوت"للأجنبي 140 جنيه والطالب الأجنبي 70 جنيه والمصري 20 جنيه والطالب المصري 5 جنيه،ومقابر العساسيف للأجنبي 60 جنيه والطالب الأجنبي 30 جنيه والمصري 10 جنيه والطالب المصري 5 جنيه،والعساسيف للأجنبي 60 جنيه وللطالب الأجنبي 30 جنيه والمصري 10 جنيه والطالب المصري 5 جنيه.



ووادي الملكات"3 مقابر"للأجنبي 100 جنيه والطالب الأجنبي 50 جنيه والمصري 10 جنيه والطالب المصري 5 جنيه،ومقابر دير المدينة للأجنبي100 جنيه والطالب الأجنبي 50 جنيه والمصري 10 جنيه والطالب المصري 5 جنيه،ومعبد سيتي الأول للأجنبي 60 جنيه والطالب الأجنبي 30 جنيه والمصري 10 جنيه والطالب المصري 5 جنيه،وذراع أبو النجا البحري للأجنبي 40 جنيه والطالب الأجنبي 20 جنيه والمصري 10 جنيه والطالب المصري 5 جنيه.



ومعبد الرامسيوم"رمسيس الثاني"للأجنبي 80 جنيه والطالب الأجنبي 40 جنيه والمصري 10 جنيه والطالب المصري 5 جنيه،ومعبد هابو"رمسيس الثالث"للأجنبي 100جنيه والطالب الأجنبي 50 جنيه والمصري 10جنيه والطالب المصري 5 جنيه، ومعبد دندرة"الإلهة حتحور"للأجنبي 120 جنيه والطالب الأجنبي 60 جنيه والمصري 10 جنيه والطالب المصري 5 جنيه.



ومعبد الطود للأجنبي 40 جنيه والطالب الأجنبي 20 جنيه والمصري 10 جنيه والطالب المصري 5 جنيه،ومعبد إسنا للأجنبي 80 جنيه والطالب الأجنبي 40 جنيه والطالب مصري 10 جنيه والطالب المصري 5 جنيه.