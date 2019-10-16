نقل ألف جندي أمريكي من شمال سوريا إلى العراق والكويت

قال مسؤول أمريكي إن نحو ألف جندي أمريكي يتم سحبهم من شمال سوريا سيعاد نشرهم في العراق والكويت وربما الأردن.





وأضاف المسؤول لوكالة "أسوشيتد برس" أن القوات الأمريكية انسحبت من منطقة منبج حيث أقامت الولايات المتحدة مواقع أساسية لها عام 2017، موضحا أن القوات تستعد لمغادرة المنطقة قريبا.





وأوضح أن القوات المتمركزة في العراق، قد تقوم بعمليات عبر الحدود ضد داعش في سوريا، مثل ما فعلت في السابق قبل إقامة الشراكة مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والتي انتهت بعد قرار ترامب الأخير، وفقا للوكالة.





وأعلن البيت الأبيض في وقت سابق نقل عدد من القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا، من بعدها بدأت تركيا عملية عسكرية واسعة ضد الأكراد والمدنيين في المنطقة، وسط تحذيرات وعقوبات دولية تتزايد يوما بعد يوم.



