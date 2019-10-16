Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بصورة ورسالة رومانسية.. مسعود أوزيل يحتفل بعيد ميلاده مع زوجته

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 02:31 ص
مسعود أوزيل برفقة
مسعود أوزيل برفقة زوجتة أمينة غولشن
Advertisements
محمد بدران
نشر النجم الألماني مسعود أوزيل لاعب نادي أرسنال الإنجليزي، صورة جديدة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر مسعود أوزيل برفقة زوجته أمينة غولشن، موجها رسالة حب لها احتفالاً بعيد ميلاده قائلًا: "يوم جميل مع زوجتى شكرا على كل امنيات عيد الميلاد الله يبارك فيكم جميعا"

ولمع أوزيل مع ريال مدريد قبل انتقاله إلى أرسنال في 2013 مقابل 43 مليون جنيه إسترلينى، ليصبح أحد أبرز صناع الألعاب فى البريميرليج بالسنوات الست الأخيرة.

يذكر أن أمينة غولشن هي ممثلة تركية سويدية، ولدت عام 1993 في مدينة غوتنبرغ في السويد، وحازت على لقب ملكة جمال تركيا عام 2014.
بصورة ورسالة رومانسية.. مسعود أوزيل يحتفل بعيد ميلاده مع زوجته
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد النني يوجه رسالة لـ أوزيل.. صور

ترشيحاتنا

حزنا على شقيقته .. يطعن زوجها حتى الموت في مركز الشرطة

تراجعت 70 ألف جنيه.. برلماني يزف بشرى عن انخفاض جديد فى أسعار السيارات

شاهد لحظة وصول عمران خان إلى المدينة المنورة

رانيا يوسف تشعل السوشيال ميديا بفيديو جديد داخل الكوافير .. فيديو

مرتضى منصور يشن هجوماً نارياً على كهربا والنادي الأهلي

اخبار البرلمان.. بشرى بشأن صرف الـ5 علاوات لأصحاب المعاشات.. وتنسيقية الاحزاب:حق مصر في النيل أمن قومي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أخضر لامع.. كيت ميدلتون بإطلالة كلاسيكية في حفل عشاء

شاهد لحظة وصول عمران خان إلى المدينة المنورة

رئيس وزراء باكستان يزور المسجد النبوي ويصلي فيه.. صور