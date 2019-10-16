بصورة ورسالة رومانسية.. مسعود أوزيل يحتفل بعيد ميلاده مع زوجته

نشر النجم الألماني مسعود أوزيل لاعب نادي أرسنال الإنجليزي، صورة جديدة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".





وظهر مسعود أوزيل برفقة زوجته أمينة غولشن، موجها رسالة حب لها احتفالاً بعيد ميلاده قائلًا: "يوم جميل مع زوجتى شكرا على كل امنيات عيد الميلاد الله يبارك فيكم جميعا"





ولمع أوزيل مع ريال مدريد قبل انتقاله إلى أرسنال في 2013 مقابل 43 مليون جنيه إسترلينى، ليصبح أحد أبرز صناع الألعاب فى البريميرليج بالسنوات الست الأخيرة.



