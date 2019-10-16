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فن

فاطمة عادل تكشف لـ صدى البلد عن شخصيتها في فيلم بين بحرين

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 02:54 ص
فاطمة عادل
فاطمة عادل
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آيه عاطف
عبّرت الفنانة فاطمة عادل، عن سعادتها بمشاركتها في فيلم "بين بحرين" الذي حقق نجاحًا كبيرًا، وحصد العديد من الجوائز بعد مشاركته في أكثر من مهرجان عربي ودولي.

وكشفت فاطمة عادل، في تصريح لـ "صدى البلد" عن الشخصية التي تقوم بها: "أجسد شخصية فتاة تدعى زهرة ضمن أحداث الفيلم، وهي شخصية لديها الكثير من الأحلام والطموحات في ظل أجواء بيئية لا تساعدها على تحقيقها، لكنها تظل تعافر وتكافح من أجل تحقيق ما تحلم به، على الرغم من زواجها المبكر وإنجابها لابنتين".

فيلم بين بحرين، بطولة فاطمة عادل، يارا جبران، ثراء جُبيل، محمود فارس، عارفة عبد الرسول، وهو من تأليف الكاتبة مريم نعوم، سيناريو وحوار أماني التونسي، وإخراج أنس طلبة.
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