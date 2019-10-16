فاطمة عادل تكشف لـ صدى البلد عن شخصيتها في فيلم بين بحرين

عبّرت الفنانة فاطمة عادل، عن سعادتها بمشاركتها في فيلم "بين بحرين" الذي حقق نجاحًا كبيرًا، وحصد العديد من الجوائز بعد مشاركته في أكثر من مهرجان عربي ودولي.





وكشفت فاطمة عادل، في تصريح لـ "صدى البلد" عن الشخصية التي تقوم بها: "أجسد شخصية فتاة تدعى زهرة ضمن أحداث الفيلم، وهي شخصية لديها الكثير من الأحلام والطموحات في ظل أجواء بيئية لا تساعدها على تحقيقها، لكنها تظل تعافر وتكافح من أجل تحقيق ما تحلم به، على الرغم من زواجها المبكر وإنجابها لابنتين".



